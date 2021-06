"La passion verte" est une association de supporters des Verts basée à Grézieu-le-Marché et rayonnant maintenant sur tous les monts du lyonnais.

Elle rassemble plus de 200 membres !

A l'occasion de leur 15ème anniversaire, ils avaient préparé une grande fête et une exposition consacrée à l'lhistoire des Verts. Pandémie oblige, tout a dû être annulé mais ils avaient récupéré 20 000 euros de leurs sponsors.

Ils ont donc décidé de remettre un chèque de 20 000 euros à la Ligue contre le cancer de la Loire !

Rencontre au musée des Verts avec Daniel, Frédérique et Fabrice, responsables de "La Passion verte" et le docteur Jérôme Jaubert, président de la Ligue contre le cancer 42.