La pasteure du Mans participe à l'organisation du Grand Kiff.

Depuis 2009, l’Église protestante unie de France ancre sa dynamique jeunesse dans l’organisation d’événements nationaux conçu par et pour les jeunes : le Grand Kiff.

On pourrait trouver dans cette manifestation l'équivalent catholique des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). La manifestation à venir à Albi l'été prochain réunira des jeunes allemands, suisses ou belges et des jeunes français de métropole et de l'outre-mer.

La thématique à venir opur 2020 sera "La Terre en partage", une thématique écologique, concernante pour ces jeunes qui s'emparent de cette question aujourd'hui.

La province de l'ouest offre l'inscription à tous les jeunes protestants sarthois. Un moyen, peut-être, de confirmer des vocations comme cela a été le cas pour Sophie Ollier.

Le Grand Kiff 2020 se tiendra à Albi, du 29 juillet au 2 août.