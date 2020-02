La pastorale de jeunes et de l'enfance à Maizières-lès-Metz

Avec l'abbé Jean-Louis Barthemé, Solènne Ruchez et Amélie Woelffel décrivent les diverses propositions qui existent pour ls enfants et les jeuens au sein de la commaunuté Ste Sérène du Billeron. Des dimanche autrement à la préparation à la confirmation en passant par les servants d'autel et les rencontres des jeunes musicuens et chanteurs, tous ont de quoi trouver de quoi approfondir leur foi...