La Pastorale de la Santé : Focus sur l'Aumônerie des Hopitaux et Cliniques

La Pastorale de la Santé est le service diocésain qui s'occupe de tout ce qui touche à la santé dans l'accompagnement pastoral, humain et spirituel. Il est enraciné dans l'Evangile « J'étais malade et vous m'avez visité ». Son objectif est d’animer, dynamiser et créer des liens entre les différents services , des mouvements et aumôneries. Focus sur l'Aumônerie des Hôpitaux et des cliniques : présentation, comment cela fonctionne et comment devient-t-on aumônier.