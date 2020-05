La Pastorale des migrants s'occupe normalement de l'accueil de ses derniers sur Metz, qu'ils soient nouveaux ou non. Au programme, sorties culturelles et cours de Français.

Mais avec la situation, les migrants de la pastorale se portent volontaire pour aider. Ils sont désormais une cinquantaine à confectionner des blouses pour les établissements de santé. Corinne Maury nous explique comment se mouvement à démarrer, et du fonctionnement de la chaîne. "



"Vous pouvez vous aussi participer en donnant des draps, ou prêtant des paires de ciseaux et machines à coudre au Secours Catholique rue de la Chèvre à Metz, ou en envoyant un mail à pastoralemigrants@catholique-metz.fr"