La pastorale des réalités du tourisme et des loisirs et les marches paroissiales

Chaque été depuis 2001, la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs du diocèse de Saint-Claude propose les marches paroissiales.

Pour les organiser, elle peut compter sur des bénévoles, répartis dans 11 doyennés sur 15 du Jura.

Ces marches paroissiales sont ouvertes à tous.

Ce sont des circuits d’une dizaine de kilomètres, qui permettent de découvrir le riche patrimoine du département.

De retrouver la forme physique et spirituelle, sur des sentiers de randonnées qui deviennent des chemins de prière, de partage, d’espérance, de lumière et de paix.