La Pêche dans la Loire

Un moment qu'attendent avec impatience les pécheurs de tous poils et ils sont nombreux dans le département.

La seule association de pêche du Gardon Forézien, distribue à elle seule, plus de 2000 cartes annuelles et 1000 cartes journalières chaque année.

Gilbert Giaume, le Président de cette association nous donne des nouvelles des cours d'eau des poissons, et des pécheurs du département.