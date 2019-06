La Pêche dans le Vaucluse : Une Passion !

Ce sont plus de 13000 pêcheurs qui taquinent sur plus de 3000 km de berges et 200 hectares de plans d'eau en Vaucluse.Il existe plus de 50 espèces de poissons parmi lesquelles la truite Fario sauvage, la grosse carpe, le brochet....

La Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la protection du Milieu aquatique existe depuis le 10 Juillet 1942.

Invités:

- Michel MARIN/ Président de la Fédération de la Pêche du Vaucluse

- Jérome MARIN/ Animateur Formateur

- Pierre GONZALVEZ/ Maire de l'Isle sur la Sorgue