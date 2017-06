Une nouvelle forme d'agriculture qui renoue sans doute avec des formes ancestrales : c'est la permaculture , un type de culture qui associe différents végétaux pour obtenir de bons rendements , et qui confie aux insectes et asticots le soin de labourer la terre . C'est Christophe Gaudry, permaculteur près de Veauche dans le département de la Loire , qui va nous faire découvrir la permaculture ..

Un terrain cultivé en permaculture parait un peu désordre au premier regard : mais c'est un désordre savament étudié ! Et c'est grâce à l'association Terre de liens que Christophe Gaudry a pu s'installer et développer sa petite exploitation . Vous pouvez le contacter par mail en ecrivant à : fermedela plagne@openmailbox.org