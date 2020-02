La peur, une émotion de plus en plus présente dans notre société. Une émotion forte qui peut déclencher des réactions violentes, voir destructrices, mais qui peut aussi déclencher des réactions salvatrices. Faut-il toujours la vaincre ? Paralyse-t-elle la prise de risque ? Et l’héroïsme dans tout cela ? Ce sont quelques-unes des questions de ce numéro d eLibres Propos