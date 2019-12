La place des Jacobins est aussi à l'heure de Noël

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Au Mans, les animations de Noël sont traditionnellement lancée par le marché de Noël, place de la République.

Toutefois, c'est l'ensemble de la ville qui se met au diapason pour ces fêtes de fin d'année. Vous trouverez aussi votre bonheur aux Jacobins.

L'autre grande place du centre-ville du Mans s'anime tous les ans avec l'installation de la grande roue. À son pied, vous pourrez aussi tester votre équilibre sur glace.

Même si c'est la saison du trophée Andros, compétition automobile sur glace, il s'agit bien d'une patinoire pour petits et grands qui vous permet de glisser.

La grande roue est loin de passer inaperçue... Trois jours ont été nécessaires à la construction de cet édifice de quelques 130 tonnes pour une hauteur finale de 50 mètres. C'est le résultat de l'expérience de la famille Degoussé, gérant de cette animation, et sur les routes depuis 1904 pour divertir petits et grands. Sans nul doute, vous profiterez d'une vue panoramique imprenable sur la ville et son centre historique. Si vous montez à bord, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, on vous apercevra !

Pour les tarifs, la patinoire avec la location des patins c'est 5 euros, illimité la semaine et 1h le week-end. Et la grande roue vous coûtera 4 euros pour les enfants et 5 euros pour les adultes.