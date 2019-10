La plus grande basse cour de France à Moulins

Les 01, 02 et 03 novembre, poules, canards, pigeons et oies bourbonnaises vont serrer des ailes au parc des expositions d'Avermes. Pas moins de 4000 animaux vous attendent pour faire découvrir les métiers de l'aviculture. Pour en parler, Christian Roy, l'organisateur de l'événement, et président de l'Union Avicole Bourbonnaise.