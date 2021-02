La PMA pour toutes rejetée au Sénat : les opposants «surpris» mais «satisfaits»

L’actualité de la semaine, c’est le vote de la loi de bioéthique, mais amputée de son article phare concernant la PMA pour toutes. Une véritable surprise qui conclue deux soirées de débats chaotiques et confuses entre sénateurs.



Rencontre avec Clarisse Cremer, arrivée au port des Sables d‘Olonne mercredi à la 12ème place. Elle est la 1ère femme a bouclé le Vendée globe 2020. Après 87 jours de mer, la jeune femme de 31 ans bat le record de vitesse d’Hélène Mac Arthur, arrivé 2ème du Vendée globe 2001.



Dans les Pays de la Loire, 33 agents de l'Urssaf aident des réfugiés dans leur recherche d'emploi. Une aide bénévole, dans le cadre de l'opération Baraka, portée par la Face, la Fondation Agir contre l'exclusion. Depuis décembre dernier, les 33 volontaires accompagnent donc 15 réfugiés, issus de 8 pays différents.



Ce dimanche aura lieu la journée mondiale du malade. A cette occasion la pastorale de la santé du diocèse du Mans se mobilise. Elle a décidé de lancer le service paroissial des malades et des personnes âgées.



Et enfin, rencontre avec François Begaudeau, connu comme scénariste et acteur pour le film « Entre les murs » en 2008. François Bégaudeau a réalisé le film « Autonomes » sorti en septembre 2020. Ce film, tourné en Mayenne, est en lice pour les césars 2021 dans la catégorie meilleur film documentaire.