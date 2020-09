La Porsche 917 mise à l'honneur au Musée des 24 Heures du Mans

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Porsche est présent aux 24 Heures du Mans depuis 1951. Mais ce n'est véritablement qu'à la fin des années 1960 que la marque allemande conçoit une voiture capable de l'emporter aux 24 Heures, et de le faire !



© Porsche. La première gagnante au Mans, en 1970



917, une voiture de "Sport"

Tout se joue à la fin des années 1960, quand le règlement pour les courses d'endurance est modifié. Les "Prototypes" Ferrari et Ford sont bridés, ralentis, alors que dans le même temps, on autorise des voitures de "Sport" avec des moteurs potentiellement plus puissant.

Porsche va profiter de cette occasion pour donner naissance à la Porsche 917, taillée pour les courses et particulièrement pour les 24 Heures. Un pari risqué est mené par Ferdinand Piëch, neveu de Ferry Porsche alors directeur de la marque.

La voiture est produite à 25 exemplaires, le minimum pour pouvoir être acceptée dans ces courses d'endurance. Elles sont présentées dans la cour de l'usine Porsche, à Zuffenhausen puis au Salon de Genève en vue de la compétition.



© Porsche. À l'occasion du 50e anniversaire de la Porsche 917, la marque a réuni ses plus beaux modèle autour du châssis #001, premier fabriqué, tout juste sorti de restauration (au premier plan)



"Une des voitures qui fait le plus rêver les fans des 24 Heures du Mans"

1969, une année d'apprentissage

Préparée pour Le Mans et toucher la victoire au classement général, les quelques Porsche 917 n'inspiraient pas confiance aux pilotes officiels Porsche. Cependant, des 917 sont présentes sur la grille de départ de l'année 1969... sans grand résultat. La voiture fera parler d'elle, mais à la suite d'un accident tragique. A son volant, John Woolfe se tuait dans le premier tour de la course, au virage de Maison Blanche.

C'est finalement une 908 qui fera le plus parler d'elle, finissant 2e à seulement 2 seconde de la Ford GT40 victorieuse menée par Jacky Ickx et Jackie Oliver.



1970, l'année de la victoire. 1971, la confirmation

1970 sera une année tout autre. Cette fois, la chance est du côté de la firma allemande. Après que Ferry Porsche ait donné le départ le samedi 13 juin, à 16h.

Pour cette édition 1970, on se placera entre réalité et fiction. L'acteur Steve McQueen est présent pour le tournage du film Le Mans, un coup de projecteur d'Hollywood en Sarthe qui fera date.

Si l'acteur ne sera pas au volant durant la course, son film permettra de mettre en lumière la première victoire de Porsche dans la Sarthe. Toutefois, la couleur et le numéro diffèrent dans le film face à la réalité.

Trois Porsche finiront aux trois première place. Le duo Hans Herrmann et Richard Attwood franchiront la ligne en vainqueur. Fidèle à la promesse faite à sa femme 24 heures plut tôt, Hans Herrmann avait promis de raccrocher le casque en 1970 quel que soit le résultat. Il termine sa carrière de la plus belle des manières.



1971, fin de l'aventure 917

Les Porsche 917 sont imbattables, au Mans comme sur tous les circuits. Deux version de ce modèle courent : la 917 K dispose d'un capot court (K pour "kurtz", court en allemand) pour les circuit plus sinueux et la 917 LH, plus longue et profilée (LH pour "Lang Heck", longue queue en allemand). Les vitesse de ces "917 Longue queue" sont impressionnantes dans les Hunaudières, entre 380 et 390 km/h, mais ce sont les 917 K qui s'imposeront en 1970 et 1971.

Mais face à de telles performances et une domination sans partage, les hautes instances automobiles modifient le règlement et les Porsche 917 ne seront plus admises sur les circuits.

La Sarthe choisira son futur vainqueur parmi les français en 1972 avec Matra et Henri Pescarolo.

Une dernière participation de Porsche 917 aux 24 Heures du Mans est à noter en 1981, 10 ans après sa dernière apprition, sans réel résultat.



Les 917 aux 24 Heures

20 Porsche 917 on participé aux 24 Heures du Mans en 4 éditions : 1969, 1970, 1971 et 1981.

Parmi ces voitures, on compte parmi les plus remarquées et remarquables de l'histoire de la course, et qui sont restées dans les mémoires, notamment par la livrée des voitures. Que ce soit avec les couleurs "Martini", "Gulf", "Psychédélique" ou encore la fameuse Porsche "Cochon Rose", elles gardent une place particulière dans l'histoire de la course pour l'avoir marqué de son emprinte en quelques années seulement.



© Porsche

"917, Made for Le Mans", une exposition temporaire à découvrir au Musée des 24 Heures du Mans à partir du 12 septembre 2020.

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19h, à partir de 9,5€ par personne.

Le Musée des 24 Heures du Mans organise trois journées de visites guidées gratuites dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en contactant le musée à l'adresse mail suivante : heritage@lemans.org