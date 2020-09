L'antenne de la Loire de l'association Habitat et Humanisme vient de tenir son assemblée générale. C'est l'occasion de parler de la " précarité énergétique " qui touche particulièrement des familles modestes, habitant dans les logements qui sont des " passoires énergétiques ".

Comment l'association agit concrètement sur le parc qui lui appartient et sur son parc locatif ?

Jean-Paul Peyrard, président de l'association et Pierre Jampy, chargé de la communication, sont au micro de "Commune planète" et évoquent en particulier l'immeuble intergénérationel la Ferrandine dans le quartier de Tardy qui va bientôt être inauguré et qui propose des solutions innovantes et originales.

Commune Planète, le magazine du développement intégral !