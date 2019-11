"La précarité tue" : les étudiants lyonnais se mobilisent

Après la sidération, la mobilisation. De Lille à Perpignan, et bien sûr à Lyon, des milliers d'étudiants se sont rendus devant les sièges des Crous en signe de solidarité avec le jeune étudiant qui s'est immolé vendredi 8 novembre. Ils dénoncent la précarisation grandissante de leurs conditions de vie. Une dégradation qui n'a cessé de s'empirer depuis la crise financière.

Des prix des loyers, de la nourriture, jusqu'à l'accès aux soins médicaux, la vie étudiante relève de plus en plus d'un parcours du combattant selon l'antenne lyonnaise du syndicat Solidaires étudiants. Les bourses stagnent, ainsi que les aides aux logements. Pour Mathias, qui milite aux côtés du jeune homme qui s'est immolé, l'université "c'est le tri social. Il y a de plus en plus d'étudiants qui accumulent plusieurs petits boulots, et ceux là s'en sortent moins bien ou sont même obligés d'arrêter leurs études".