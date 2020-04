La préfète refuse la demande de couvre-feu du maire de Riom

Pas d'interdiction totale de sortie à Riom pendant le confinement. Pierre Pécoul, le maire de la commune en avait pourtant fait l'annonce dès mardi. L'élu souhaitait interdire les sorties de 21h à 5h du matin, sauf pour les personnels de santé.

Selon Pierre Pécoul, les règles de confinement n'étaient pas assez respectées, avec des rassemblements après 21h. L'édile aurait aussi constaté plusieurs effractions sur des commerces alimentaires. Et de préciser que « pour que la mesure ne soit pas un simple effet d'annonce, nous attendons une décision par décret de l'autorité préfectorale ».



Refus de la Préfecture du Puy-de-Dôme

La préfète du Puy-de-Dôme a précisé sa position par voie de communiqué ce jeudi soir. « Le comportement des puydômois ne justifie pas que soient prises des mesures contraignantes telle un couvre-feu sur l'ensemble d'une commune » indique d'abord Anne-Gaëlle Baudoin Clerc.

Une décision qui agace le maire de Riom. « La discussion reste ouverte et je dois avoir la préfète au téléphone ce jeudi en fin d'après-midi afin d'avoir des explications sur sa décision. On a le pouvoir de police mais on prend des décisions et elles ne sont pas validées » précise Pierre Pécoul dans La Montagne.

Des contrôles renforcés sur la commune

La Préfète, seule compétente à prendre ce type de décision localement précise rester « attentive aux signalements de désordres qui lui seraient faits par les maires, comme l'a fait Monsieur le maire de Riom ».

Par ailleurs Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc précise : « des rassemblements ont pu être observés aux abords de certains commerces (épiceries, restauration rapide) tard le soir. Désormais, ces commerces feront l'objet d'un arrêté de fermeture complète ou prenant effet en début de soirée ».