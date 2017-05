La premiÃ¨re CoopÃ©rative Jeunesse de Service de la vallÃ©e du Gier

Talents Croisés, la MIFE Loire Sud et la Mission Locale Gier Pilat déploient sur l’été 2017 un concept innovant pour l’emploi des jeunes de la Vallée du Gier

Lucas PERRIER, animateur de la Coopérative jeunesse de la Vallée du Gier est reçu dans le studio de St Chamond par Pascale PAYRE et Jacques BROSSE. « Au Fil du Gier » vous fait découvrir un concept innovant pour l’emploi des jeunes : la première Coopérative Jeunesse de la vallée du Gier. Puis vous retrouverez les informations concernant les paroisses et différents lieux de la vallée du Gier.

En première partie d’émission, Pascale Payre et Jacques BROSSE rencontraient Lucas PERRIER avec qui ils ont évoqué le concept de la première Coopérative Jeunesse de la vallée du Gier qui permettra à 15 jeunes de 16 à 20 ans de découvrir le monde de l’entreprise pendant l’été 2017.



© Cliché Le Progrès

Lucas PERRIER, animateur de la coopérative jeunesse de la Vallée du Gier

csjgier@gmail.com tel: 07 78 15 50 87

Facebook : CSJ GIER

Céline CHAUVE, Talents Croisés tel: 04 77 10 19 87

contact@talentscroises.fr

Estelle RANCON, Directrice Mission Locale Gier-Pilat tel: 04 77 29 98 00

estelle.rancon@ml-gierpilat.org