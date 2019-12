La première d'Echos de Sciences Grenoble

RCF Isère vous propose d'écouter le premier podcast édité par La Casemate est publié sur les plateformes en ligne. Un format novateur impulsé par Echosciences Grenoble pour faire découvrir les sciences à toutes et tous, écrit, produit et réalisé par Emilie Wadelle, avec l’aide de Marion Sabourdy et Pascal Moutet.

La glaciologie, c’est le thème de ce premier opus; et pour cause, l’emblématique Institut de Géosciences de l’Environnement, implanté sur le Campus de Saint-Martin-d’Hères fête cette année ses 50 ans. Une occasion inédite de revenir sur cette science avec Christian Vincent et de comprendre le futur des glaciers.