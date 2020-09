La première ligne du RER métropolitain entre Libourne et Arcachon en décembre

La première ligne du RER métropolitain sera sur les rails dès le mois de décembre.Cette nouvelle ligne de TER va permettre aux passagers une liaison Libourne – Arcachon plus rapide car ils n’auront plus à changer de train à Bordeaux comme c’est le cas jusqu’à présent.

En 2021, sur le même principe, une seconde ligne va voir le jour, Langon – Saint Mariens. On fait le point avec Renaud Lagrave, vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des transports.