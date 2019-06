Conférence sur la première littérature mystique juive. Animée par Apolline Thromas, doctorante à la faculté de théologie et des sciences des religions de Lausanne. Organisée à la Maison Diocésaine, à Angoulême, le jeudi 23 mai.



Biliographie :



Schäfer, Peter, Le Dieu caché et révélé: Introduction à la mystique juive ancienne, 1993, Paris, éditions du Cerf.

Schäfer, Peter, The Origins of Jewish Mysticism, 2009, Princeton, Princeton University Press.

Schäfer, Peter, Histoire des juifs dans l'antiquité, 1989, Paris, éditions du Cerf.



Editions de textes en langue originelle:

Schäfer, Peter (éd.), Synopse zur Hekhalot-Literatur, 1981, Tübingen, Mohr Siebeck.

Schäfer, Peter (éd), Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur, 1984, Tübingen, Mohr Siebeck.



Traduction:

On ne possède malheureusement pas de traduction française de ces textes en dehors de celle du 3 Hénoch.

Mopsik, Charles, Le livre hébreu d'Hénoch ou Livre des Palais, 1989, Lagrasse, Verdier.

Davila, James R., Hekhalot Literature in Translation: Major Texts of Merkavah Mysticism, 2013, Leiden/Boston, Brill