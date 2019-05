La Préparation Militaire Marine pour découvrir la Marine Nationale

27 stagiaires, dont 12 filles, ont suivi depuis fin septembre une Préparation Militaire Marine aux Sables d'Olonne. Ils viennent de recevoir, au cours d'une cérémonie, leurs insignes et brevets. La PMM est un stage militaire et maritime, qui permet de découvrir la Marine Nationale. Fanny Brevet reçoit Gérald de Biasio, chef du centre de la PMM des Sables d'Olonne, et Marielle et Pierre, 2 stagiaires.