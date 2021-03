la question des abus dans l'Eglise, sans le flash

Le père Alexandre Gérault, vicaire général du diocèse de Rouen et Jean-Pierre Vannier, diacre témoignent de ces deux jours de formation au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon les 9 et 10 mars dernier. Une session proposée à l'ensemble des prêtres du diocèse, et à des représentants de la cellule de réflexion sur la question des abus.