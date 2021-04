La question du "droit à une fin de vie libre et choisie »

Jean-Pierre Vannier, professeur émérite en pédiatrie, et référent bioéthique pour le diocèse de Rouen, Nathalie Mahiu et Anne Masurel, successivement présidente et vice-présidente de l'association JALMALV (jusqu'à la mort, accompagner la vie) témoignent de leur engagement auprès des personnes en fin de vie... Et du besoin d'une présence inconditionnelle à leur chevet.