La Quinzaine Bio de la Maison St Cyr à Rennes, vous propose depuis le 02 mars, et ce jusqu'au 15, des conférences, des débats, des expositions, des ateliers. Rendez-vous au 59 rue Papu à Rennes à la Maison St Cyr. Pour nous présenter cette 23ème édition, Bernard Clermont reçoit Yannick Marquet, animateur à la Maison St Cyr.

http://maisonsaintcyr.com/



Lisa Pierre, est animatrice au sein de l'association Vert le Jardin crée en 2000 afin de développer et promouvoir les jardins et composts partagés en Bretagne. Elle participe avec son association à cette Quinzaine Bio.

https://www.vertlejardin.fr/



Cécile Dubois-Salles, chargée de communication à la MCE (Maison de la Consommation et de l'Environnement), nous présente quelques évènements à venir, notamment la fête des jardiniers et les causeries du samedi.

https://www.mce-info.org/