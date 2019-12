La raquette TSL : made in Haute-Savoie !

Philippe Gallay, actuel PDG de TSL, nous salue avec un grand sourire sous sa moustache blanche. Sans hésiter, il pousse la porte marquée "Interdite à toute personne étrangère à TSL". Une ruche se cache derrière.

"TSL emploie vingt personnes à l'année. Quarante intérimaires complètent l'équipe de septembre à février" explique le patron. Hors saison, les salariés permanents travaillent sur des éléments qui seront assemblés à partir de septembre.



ICI, PAS DE ROBOTS ; LA FABRICATION EST ESSENTIELLEMENT MANUELLE

Ici, pas de robots : les salariés manient la perceuse et autres outils. "On peut fabriquer plusieurs modèles en une journée. Le réglage d'un robot prendrait trop de temps ! Alors, on essaye de faire tourner les gens sur la chaîne, pour qu'ils ne fassent pas la même chose toute la journée" souligne le dirigeant.

Delphine est l'une des nombreuses femmes qui compose l'équipe : "Cela demande de la concentration. Mais c'est satisfaisant de voir le produit fabriqué de A à Z ici". Un produit inventé, breveté, prototypée, assemblée dans le département : "C'est du Made In Haute-Savoie" clame avec fierté Philippe Gallay.



"ON A TOUJOURS FAIT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SANS LE SAVOIR... MAINTENANT ON LE DIT !"

Chaque jour, l'équipe produit 2.000 à 3.000 paires. La moitié de la production part en France, l'autre à l'export : Japon, Etats-Unis, Canada. Pour continuer à se développer, TSL mise sur le développement du nombre de pratiquants. Et sur l'innovation : nouvelles fixations, légèreté, raquettes adaptées à telle ou telle pratique.

"Nos raquettes sont réparables à vie, recyclables et éco-conçues . On a toujours fait du développement durable sans le savoir... maintenant on le dit !" s'amuse Philippe Gallay.