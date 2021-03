La ratification de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes

Adoptée par le conseil municipal en décembre dernier, cette charte doit permettre aux collectivités de s’engager publiquement pour l’égalité des sexes.

Chaque signataire doit rédiger un plan d’action qui fixe les priorités, les actions et les ressources nécessaires à sa réalisation.

A Lons-le-Saunier, la mairie va prochainement accueillir une étudiante en sociologie sur les questions de genre afin d’avoir des données chiffrées et réalistes.

Valentine Colin, conseillère municipale déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes est au micro de Françoise Compagnon dans cet Invité de la rédaction.