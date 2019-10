La réalité virtuelle pour sensibiliser au sexisme et au harcèlement

L'INTERVIEW / Un casque et tout s'emballe

Comment prévenir et sensibiliser ses salariés au sexisme ordinaire ou même au harcèlement ? C'est à l'époque de l'affaire Weinstein et du mouvement #MeToo que Guillaume Clere pense au système Reverto. En écoutant les témoignagnes de femmes, il s'est rendu compte qu'il n'était pas normal et choquant à notre époque d'entendre des réflexions sexistes, misogynes ou insistantes, surtout dans le monde de l'entreprise. En juillet 2018, il crée la start-up Reverto, qui offre un service de sensibilisation, de formation et d'éducation en utilisant la réalité virtuelle. Grâce à des scénarios créés avec de vrais témoignages et une caméra 360°, Reverto propose une expérience émotionnelle qui s'appuie sur l'empathie en immergeant le "visionneur" dans la peau d'une victime de sexisme.

Guillaume Clere, le fondateur de Reverto, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://reverto.fr/



AU MENU EGALEMENT

• Secrets de recettes, avec Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs / Les lentilles vertes du Puy-en-Velay, le caviar végétal local

• Ça fait du bien d'en parler, avec Philippe Royer, président des EDC / Le collectif va redevenir moderne

• Tous acteurs du changement, avec Ashoka / Une agence de conseils en santé environnementale