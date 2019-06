La recherche des épaves de la Cordelière et du Régent reprend

Ils cherchent deux navires coulés lors d'un combat entre le Goulet de Brest et la pointe Saint-Mathieu en 1512. Il s'agit de la Marie-Cordelière, le vaisseau de la duchesse Anne De Bretagne et le Régent, celui du roi Henri VIII d'Angletterre.

La quête des épaves est menée depuis un an par la région Bretagne et le Drassm, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marine et de la culture.

Les investigations ont repris ce lundi 3 juin dans la rade de Brest.

Alizée Touami a pu monter sur le navire de recherches. Et elle a rencontré Michel L’Hour, le directeur du Drassm. Il fait le point sur ce projet ancien.