La reconstruction des ponts avance dans la Vésubie après la tempête Alex

Un pont, même provisoire, c'est un soulagement pour les habitants de Saint Martin Vésubie. C'est surtout le lien avec l'extérieur qui permet d'avancer, de se relever, de profiter de la solidarité. Ce mardi 15 décembre, la métropole Nice Côte d'Azur facilite les accès d'une rive à l'autre du Boréon.

Le pont Maissa qui avait disparu en emportant les cables électriques est désormais remplacé par un pont provisoire. Plus d'une centaine de maisons sont désormais accessibles en voiture. Un vrai changement qui facilite la vie de Jean-Claude qui habite de l'autre côté du pont Maissa:

Ce nouvel ouvrage permet de pérenniser les accès vers la Colmiane et le Boréon.

En tout, ce sont 50 kilomètres de routes qui sont en cours de rénovation. Utile pour les habitants mais aussi pour la vie économique de la vallée. Christian Estrosi, président de la métropole Nice Côte d'Azur.

Un pont construit en trois jours

Un pont provisoire aménagé dans le nord de Saint-Martin-Vésubie, en lieu et place du pont de la station essence. C'est presque fait. Le pont provisoire de Venanson n'aura pas de limite de tonnage. Voitures et camions pourront circuler dessus au lieu d'utiliser une piste qui sera fragilisée à la première crue. "

Trois tronçons acheminés par convoi exceptionnel composeront ce pont de 19m de long. Il permettra de rétablir la liaison avec Valdeblore et la Colmiane de façon plus pérenne et sécuritaire et de démolir le pont de la station essence, partiellement détruit, et de le reconstruire." explique Christian Estrosi.

Marie-Hélène Lota-Vidonne, responsable du service infrastructures à la Métropole Nice Côte d'Azur

Mise en service du pont prévue le 18 décembre.