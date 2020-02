La région aide les propriétaires à améliorer leurs performances énergétiques

La région vient de lancer une structure en charge d'accompagner et de donner un coup de pouce au propriétaire qui souhaite rendre les logements plus performants sur le plan énergétique. Vous entendrez François Bonneau, président de région nous en parler.



Le secteur du service à la personnes dans le Loir-et-Cher s'unit pour recruter des agents de soins. Une formation va commencer en mars prochain pour des demandeurs d'emplois et d'autres suivront dans le département



Encore de la pluie pour demain. Et un ciel couvert tout l’après midi. Les températures elles se maintiennent autour des 10 degrés.