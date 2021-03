La région Centre renforce les formations des étudiants au sein des hôpitaux

20 postes de chef de clinique assistant territorial vont être créés au sein de notre région Centre-Val de Loire. Objectif : obtenir un maillage pour l'encadrement des formations des externes et internes dans les hôpitaux de Blois, Orléans, Bourges, Châteauroux et Chartres.



On a beaucoup parlé de Châteauroux ces dernières semaines par rapport aux effectifs de police qui seraient jugés insuffisants. Et si les effectifs de la police municipale de l'agglomération de Châteauroux se regroupaient ? Une réflexion est en cours entre Châteauroux, Le Poinçonnet et Déols.



Le Bourges Foot et le Bourges 18 vont devoir encore patienter avant de reprendre le chemin des terrains. Le gouvernement a fait marche arrière sur la reprise du championnat de National 2. Est-ce que cela fragilise la santé financière des clubs amateurs ?



Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Des portraits de femmes célèbres ont été accrochés dans les rues de la ville de Bourges. Une action symbolique, mais la municipalité veut aussi agir concrètement, comme nous l'explique Magalie Bessard, adjointe au maire de Bourges.