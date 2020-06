La région Centre Val de Loire combat la crise économique

12 millions d'euros pour soutenir les petites entreprises de la région. C'est le fond renaissance qui vient d'être mis en place avec des comités départementaux en charge de l'attribution des aides.



16 millions d'euros, c'est la somme engagée par le département de Loir-et-Cher face à la crise sanitaire. Une partie sera consacrée au revenu active de solidarité et une nouvelle prestation pour les travailleurs non salariés va voir le jour.



Le temps ne s'améliore pas. Nous aurons encore des averses orageuses toute la journée demain. Et des températures qui ne dépassent pas les 20 degrés.