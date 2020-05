La Région prépare ses transports au déconfinement

Bus et trains devraient reprendre la route et le rail à partir du 11 mai que ce soit pour le travail ou l’école. Comment la région se prépare-t-elle au déconfinement pour les transports en commun ? Réponse dès le début de cette édition



Le déconfinement approche donc. Dans une semaine les masques seront recommandés. Pour en obtenir, des citoyens s'organisent comme dans l'Indre avec Masques solidaires 36.



Les enfants de soignants décédés du coronavirus auront-ils bientôt un statut ? C'est l'idée proposée par le député indrien François Jolivet. Il ressemblerait à celui de pupille de la nation.



4 départs et 3 arrivées pour le Bourges Basket. On connaît le visage des Tango pour la saison 2020-2021. On fait le point en fin d'édition.