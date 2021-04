La région Sud veut une journée nationale de solidarité avec la République du Haut-Karabagh

Envoyer un message fort avec une proposition de loi. Renaud Muselier en est convaincu, il faut "une journée nationale de solidarité avec la République du Haut-Karabagh. J’en suis convaincu, c’est notre vocation en tant que nation, c’est notre devoir en tant que république sœur de l’Arménie". Une proposition reprise par de nombreux bords politiques. Cette journée doit avoir lieu le 2 septembre.

Pour le président de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur "le moment est venu de franchir une nouvelle étape, d’amplifier un peu plus la portée de la voix que nous portons ensemble". Un discours écouté attentivement par Hovhannès Guevorkian, représentant de la République du Haut-Karabagh en France et par Julien Harounyan, président du CCAF Sud qui estime que cette journée peut apporter "la reconnaissance de l'Etat français alors que jusqu'à présent, c'est sous le tapis". pour le CCAF Sud, "La France a un rôle à jouer, doit reprendre son rang" et maintenir la paix dans un territoire fragile.

Quels parlementaires pour porter cette loi ? Guy Teissier, Claire Pitollat, Valérie Boyer, François-Michel Lambert et Bernard Deflesselles vont porter le texte au Sénat et à l'Assemblée Nationale.

Renaud Muselier va se rendre en Arménie dès que possible. Le voyage prévu l'an dernier a été annulé, pandémie oblige.