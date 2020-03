A la rencontre de la Protection Civile de l'Aude

La Protection Civile de l'Aude est une association agréée de securité civile et reconnue d'utilité publique.



La Protection Civile de l'Aude c'est plus de 137 bénévoles :

Des moniteurs de secourisme,

5 médecins, 6 infirmières

10 VPSP, 8 VL, 3 VTU, 2 VLHR, 1 PCM, 2 vélos, 1 MPR, 1 MPP et trois remorques, 4 zodiac.



4 missions principales :



Les dispositifs prévisionnels de secours

La Formation

L'aide aux populations sinistrées

L'Humanitaire