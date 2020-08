A la rencontre des oiseaux marins de la baie du Mont Saint Michel

Dans cette balade en Bretagne, nous embarquons à Port-Mer, près de Cancale, avec l'association naturaliste cancalaise Al Lark: "Au loin" en breton. C'est au large, que nous partons découvrir le milieu marin dans ce qu'il a de plus beau : les dauphins. Et pas que. Les oiseaux , les poissons et les mammifères y cohabitent en harmonie.Sensibiliser à la biodiveristé pour mieux la respecter : Tel est l'objectif d'Al Ark et de son équipe.