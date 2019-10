La rencontre entre François d'Assise et le Sultan, une boussole pour aujourd'hui ?

De cette rencontre on sait finalement assez peu de choses : de ce que se sont dit les protagonistes nul verbatim, pas même un résumé de la teneur de leurs échanges, seulement un récit hagiographique donc délibérément élogieux de Saint Bonaventure qui n’a pas assisté à l’épisode puisqu’il était à peine né en 1219.

Et pourtant, 800 plus tard, on commémore la rencontre entre le sultan Malik al Kamil et François d’Assise. Pourquoi une telle postérité ? Qu’est-ce qui rend cette rencontre tellement hors-normes et en même temps tellement exemplaire ? Qu’est-ce que que cette rencontre vient nous dire aujourd’hui ? Peut-elle être un modèle, une boussole pour le dialogue dans notre début de 21ème siècle fracturé, morcelé, souvent habité par le rejet ou la suspicion de celui que l’on ne connaît pas ?

Le contexte de l’époque, celui des Croisades, comporte-t-il des similitudes avec notre temps ou est-il radicalement différent au point qu’il puisse être hasardeux d’imaginer des transpositions ou même des enseignements ?

Comment ceux qui sont impliqués aujourd’hui dans le dialogue entre chrétiens et musulmans regardent-il cet épisode ? Le connaissent-ils ? Est-il pour eux une référence ?