La rénovation du campus de l'Université de Rennes 1

Dans le cadre du plan de relance, l’Université de Rennes 1 bénéficie de 25 millions d’euros pour engager la rénovation de ses campus.

Ces investissements vont permettre de réduire l'empreinte énergétique des bâtiments, de réaliser des économies d’énergie et de mieux s'adapter aux modes de fonctionnement des usagers.



De plus, le plan global de modernisation et de transition environnementale “Rennes 1 Campus 2030” prévoit la rénovation de 100 % du patrimoine bâti sur une période de 15 ans pour un budget de 450 millions d’euros.

En finançant la 1re séquence du campus de Villejean, le Plan de Relance permet d’amorcer ce projet en posant la première pierre de ce vaste chantier, comme nous l'explique Jean-Charles Maillard, responsable du Pôle Modernisation et Développement de l'Immobilier à Rennes 1.