La rentrée 2020 de l'enseignement catholique en Ile et Vilaine

L'enseignement catholique d'ille et Vilaine a fait sa rentrée mardi dernier et les effectifs évoluent plus ou moins à la baisse comme dans l'enseignement public de la région.

Michel Pellé, directeur diocésain, nous présente cette rentrée 2020 en apportant quelques nuances sur cette fluctuation du nombre d'élèves en fonction des secteurs du département :