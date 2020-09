La rentrée culturelle strasbourgeoise avec les Bibliothèques Idéales

Les bibliothèques idéales ont pris leur quartier à Strasbourg jusqu’au dimanche 13 septembre. Un temps fort que les strasbourgeois ont l’habitude de retrouver chaque rentrée.



Au programme de cette 13eme édition, des lectures et des rencontres avec des écrivains et des auteurs, ainsi qu'avec des musiciens et des acteurs.



Rencontre avec Salem Drici, Conseiller municipal à la ville de Strasbourg, délégué à la lecture publique et à la politique du livre.