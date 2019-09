La rentrée de la Maison de l'Europe en Sarthe

Si tout le monde fait sa rentrée, l’Union Européenne, elle, n’a pas vraiment pris de vacances, année électorale oblige. Car les 28, bientôt 27, pays membres s’activent en coulisses pour se placer et envisager quelques alliances. Nous ne nous en rendons pas encore compte, mais la recomposition de ce parlement et, par extension, des autres institutions européenne, est inédite et pourrait changer bien des choses. Ou pas...

L'actu européenne de la semaine

Démarrons avec l'une des informations qui anime la scène européenne. Direction la Commission, présidée par l'allemande Ursula Van Der Leyen, ancienne ministre de la défense. Actuellement, chaque pays membre a proposé une personnalité pour le poste de commissaire. Mais qui sont ces fameux commissaires et quel est leur rôle ?

QUEL RÔLE POUR LES COMMISSAIRES EUROPÉENS ?

POUR ENCORE QUELQUES SEMAINES, AVANT QUE LA PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION NE DONNE SON ACCORD DÉFINITIF POUR CHAQUE CANDIDAT, PIERRE MOSCOVISCI RESTE LE COMMISSAIRE EUROPÉEN POUR LA FRANCE

Le dossier

La rentrée, l'un des marroniers de l'année, qui concerne tout le monde ou presque. La Maison de l'Europe n'y échappe pas, avec déjà de nombreux temps forts sur ce mois de septembre.

L'accueil des nouveaux membres du Corps Européen de Solidarité (ex SVE), sur le sol sarthois

La synthèse des enseignements de "Qu'est-ce qui se Tram ?", la rencontre des citoyens manceaux aux arrêts de tramway à la veille des élections européennes

Une exposition sur les projets sociaux en Sarthe co-financés par l'UE à découvrir le mardi 24 septembre, dès 18h, rue Hippolyte Lecornué, au Mans

...

Emmenez-moi

Pour conclure chaque émission, une question plus personnelle est posée à nos invités. Ce mois-ci : "Quelle destination européenne devez vous absolument me faire découvrir ?"

Claire Manceau nous emmène en Slovénie, au bord du lac de Bled...