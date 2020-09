La rentrée de la pastorale des migrants du diocèse de Saint-Claude

C’est le thème choisi par le pape François pour la 106ème Journée mondiale du migrant et du réfugié qui se tient le 27 septembre 2020.

Ce sera quelques jours avant l’examen du dossier d’une famille accueillie à Dole, par l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Et avant l’arrivée à Poligny d’une nouvelle famille irakienne qui a passé 7 ans dans un camp au Liban, via un couloir humanitaire.

Cette rentrée est bien remplie pour la pastorale des migrants du diocèse de Saint-Claude.