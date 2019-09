La rentrée des classes 2019

Cest la rentrée des classes. Nous sommes à l'école Jean de la Fontaine, école REP + à Alençon. Etaient présents Françoise Moncada, directrice académique de l'Orne, et Emmanuel Darcissac maire de la Ville d'Alençon. Parmi les mesures phares : le dédoublement des classes en GS, CP et CE1. Au micro de Jérémie Loizeau : Fabienne Plès, directrice de l'établissement, Emmanuel Darcissac et Françoise Moncada.