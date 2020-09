La rentrée des entreprises avec Jean-Charles Vicard

Les entreprises entament cette rentrée dans un contexte plus anxiogène qu'on aurait pu l'espérer avant l'été. Pourtant, la plupart d'entre elles ont su s'organiser face à la crise. Avant une conférence-témoignages organisée par RCF en partenariat avec l'Union patronale et la Chambre de commerce et d'industrie le 24 septembre à l'espace Franquin d'Angoulême, Jean-Charles Vicard, président de l'Union patronale, rappelle que la cohésion des équipes est essentielle en période de crise.