La rentrée des mineurs non accompagnés

Quel suivi à la rentrée pour les mineurs non accompagnés ? Explications avec le réseau d'accueil solidaire de l'association Foyer-Notre Dame.



Difficile de suivre le chemin classique de l'enseignement lorsque l'on est mineur non accompagné. Mireille Barbier est cheffe de service du réseau d'accueil solidaire de l'association Foyer Notre-Dame. Parmi les jeunes accompagnés par ce dispositif, Abdoul. Il a 14 ans et est originaire du Pakistan.