La rentrée étudiante à l'université de Bordeaux

80 000 étudiants sont en train de faire leur rentrée à Bordeaux. Rentrée placée sous le signe de la pandémie de Covid-19 et de ses règles sanitaires.

Alors comment l’université de Bordeaux s’organise entre réduction des capacités d’accueil des étudiants et cours à distance pour ses 58 000 étudiants. On en parle avec Dean Lewis, le vice président du conseil académique de l’université de Bordeaux.