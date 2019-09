La rentrée littéraire 2019 de la librairie Siloé et la bibliothèque diocésaine

C'est aussi la rentrée pour la littéraire de la librairie Siloé et la bibliothèque diocésaine. Avec plusieurs ouvrages sur des thèmes divers et varier.

3 livres pour la rentrée de Siloé par Bruno de Chasteigner: Anne-Marie Pelletier "L'Église des femmes avec des hommes", Amélie Nothomb "Soif" et Eric-Emmanuel Schmitt "Journal d'un amour perdu". Mais également aussi la découverte de la méthode de Céline Alvarez. Pour la bibliothèque, Antoine Hamarel nous présente le livre de Timothy Radcliffe "Aux racines de la liberté", et Jean D'Artigues "Chaque jour est une vie". Sur le thème de l'écologie :

Nicolas Hulot "Le cercle vertueux" et un livre à plusieurs auteurs: "Comment sauver la planète à domicile". Et enfin sur le thème de la biothétique: Mgr D'ornellas "Bioéthique" et Aude Mirkovic avec "La PMA : un enjeu de société". Le tout au micro de Pierre Girault.