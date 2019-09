La rentrée pour plus de 200 000 élèves du secondaire en Centre Val de Loire

Dans l'académie Orléans Tour, plus de 200 milles élèves du secondaire ont repris le chemin de l'école. Illustration au collège Philippe de Commynes de Tours.



Dans ce journal, nous prendrons la direction de Pontlevoy [Pon levoi]. Là-bas, les élèves de première et de Terminal du lycée catholique ont fait leur rentrée dans un nouveau site, l'abbaye de Pontlevoy.



Le soleil se maintient pour demain en Touraine Loir et Cher. Les températures baissent un peu. On aura 24 degrés en moyenne.