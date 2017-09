La rentrée scolaire de Jean-Michel Blanquer

Les mesures du Ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer

13 millions d'élèves et 900 000 enseignants sont rentrés lundi pour une nouvelle année scolaire. Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé un certain nombre de mesures depuis sa prise de fonction. Dédoublement des classes de CP dans les quartiers très défavorisés (REP+), retour à la semaine de quatre jours dans un tiers des écoles, dispositif "devoirs faits" au collège, retour du latin et du grec au collège... Sont-ce des idées de "la vieille école"?

Florence Gault en parle avec ses deux invités. En premier lieu, Véronique Decker, auteur de l'Ecole du peuple, et directrice d'une école primaire à Bobigny. Deuxièmement, Eric Debarbieux, auteur de Ne tirez pas sur l'école, ancien instituteur et ancien délégué ministériel à la prévention de la violence scolaire.

La suppression des emplois aidés

La suppression des emplois aidés, bonne ou mauvaise idée? Les emplois aidés sont pour une bonne part utilisés par les associations et les services publics. Edouard Philippe, le Premier Ministre, souhaite favoriser la formation et l'apprentissage. Le gouvernement considère que ces contrats aidés sont "inefficaces et coûteux". Qui en bénéficie? Quel est leur fonctionnement? Nous en parlerons avec nos deux invités : Bernard Gomel, du Centre d'études de l'emploi et Pierre Schindler, de l'association Solidarités nouvelles face au chômage.

L'ouragan Irma, catastrophe aux Antilles

L'ouragan Irma, classé catégorie 5 (bien que la catégorie 6, inexistante, eût pu correspondre), a dévasté les Antilles françaises. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont été très durement touchées. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts. Les dégâts matériels sont considérables, et le coût du cyclone est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Le diocèse de Guadeloupe, dont dépendent les paroisses des deux îles, est mobilisé. Mgr Riocreux, évêque de Guadeloupe, témoigne.